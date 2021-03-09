Майминский район, Алтай, , 08:03 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 55-летний житель Усть-Коксинского района и житель Майминского района 71 года скончались в феврале 2021 года.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 200 заразившихся коронавируса. Причиной смерти по 180 случаям стал непосредственно от COVID-19, остальные умерли по иным причинам.