Архангельск, , 15:47 — REGNUM Студентам Северного государственного медицинского университета (СГМУ), лишенным значительной части стипендии, задержали выплаты за работу с ковидными пациентами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выплаты в размере по 10 тысяч рублей должны получить 406 студентов. Деньги должны были перевести им до конца 2020 года, но студенты их так и не дождались.

Сегодня на сайте вуза была опубликована информация о том, что вопрос урегулирован.

«Денежные средства по данным социальным выплатам поступят на лицевые счета обучающихся до 05.03.2021 включительно», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля руководство СГМУ сообщило студентам о сокращении стипендий на 40%.