Салехард, , 11:28 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Из них четыре случая зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 1 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 34 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 1 марта 37 142 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 35 178 человек, 399 пациентов с COVID-19 скончались.