Пенза, , 12:53 — REGNUM В Пензенской области на кардинальное изменение ситуации в медицине до 2025 года направят свыше 5 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев, оглашая 4 марта инвестиционное послание.

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По словам главы области, основополагающей тенденцией программы станет модернизация первичного звена здравоохранения. Согласно принятой программы, более 200 объектов здравоохранения на селе заменят на новые. В 25 медорганизациях проведут капитальный ремонт, новая поликлиника появится в Кузнецке, в Засечном реконструируют поликлинику, дополнительно в больницы поступят более тысячи единиц оборудования, в медучреждения направят 144 новых автомобиля, уточнил Белозерцев.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 1 января 2021 года приступили к реализации нового масштабного проекта, направленного на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей муниципальных районов.

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