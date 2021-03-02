Хабаровск, , 07:22 — REGNUM За неделю работы медицинского автопоезда «Здоровье» в районе имени Лазо Хабаровского края специалисты осмотрели 640 пациентов — 26% от общего числа жителей. Первым пунктом остановки был посёлок Сита, потом посёлок Обор. Посещаемость ФАПов в этих населённых пунктах увеличилась в четыре раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В автопоезде есть флюорографическая установка, маммограф, диагностический комплекс и стоматологический комплекс. Медицинская бригада состоит из врача общей практики, педиатра, врача акушера-гинеколога, стоматолога, невролога, офтальмолога, врача ультразвуковой диагностики, рентген-лаборанта и медсестер.

«Жители активно приходят, чтобы посетить узких специалистов, сделать ЭКГ, УЗИ, флюорографию и маммографию. Так, УЗИ прошло 115 человек, проведено исследований — 350. Большое количество людей сможет пройти профилактические осмотры, сделать прививку от коронавируса. Обычно ФАП в Оборе посещает 25 человек, с прибытием автопоезда посещаемость возросла почти в четыре раза», — рассказал и.о. главного врача центральной районной больницы района имени Лазо Евгений Асаченко.

В среднем на приёме у специалистов автопоезда, учитывая ограничения по загрузке аппаратуры, смогут побывать около 300 человек в день.

Отправить в районы автопоезд «Здоровье» предложил врио губернатора региона Михаил Дегтярев. 24 февраля колонна из автомобилей «КамАЗ» и автобуса «ПАЗ» с медицинским оборудованием выехала в район имени Лазо. После посещения этой территории автопоезд побывает ещё в Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, из Хабаровска 24 февраля в районы края впервые стартовал автопоезд «Здоровье». Отправить в районы медиков предложил врио губернатора Михаил Дегтярев.