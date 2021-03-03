Пенза, , 11:54 — REGNUM До уровня прошлогодних октябрьских темпов распространения новой коронавирусной инфекции опустилась ежесуточная заболеваемость в Пензенской области. За минувший день инфицированы 148 человек, накануне — 152 пензенца. С начала наблюдения инфекция подтвердилась у 38 759 жителей области. Об этом 3 марта сообщает общероссийский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 446 пациентов, три новых летальных исхода за сутки. Выздоровели в общем итоге 35 010 пациентов, или более 90,3% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 211 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области привили от коронавируса, по информации на 3 марта, почти 33 тыс. человек. В лидерах по иммунизации населения Бессоновский, Городищенский, Шемышейский, Пачелмский и Тамалинский районы.

Читайте также: В Пензенской области приняли два компонента вакцины 13 тыс. жителей