Москва, , 11:35 — REGNUM В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 11 022 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Сообщается, что 11 022 новых случая заражения были выявлены во всех 85 регионах России. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончался 441 человек. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции за сутки смогли 15 027 человек.

Наибольший суточный прирост выявленных случаев заражения сохраняется в Москве — 1820 случаев за сутки. На втором месте Санкт-Петербург — 975 случаев. Далее следуют: Московская область (746), Нижегородская область (386), Воронежская область (275), Самарская область (270).