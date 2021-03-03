Барнаул, , 13:56 — REGNUM Кандидат медицинских наук, алтайский врач с многолетним стажем Константин Емешин признал эффективность информационной компании по соблюдению мер безопасности в период эпидемии коронавируса. Тем не менее, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, он сказал, что не уверен, что ношение масок и другие меры помогут избежать третьей волны SARS-CoV-2:

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

«В условиях такой массированной пропаганды, конечно люди стали более осторожными. Хотя школьники, которые ходят в школу, конечно чувствуют себя более вольно. Магазины приучили людей к маскам. Но поскольку пропаганда сдвинулась в область темы «вакцинация», то сейчас для людей важно это решение.

И у меня спрашивают совета: «А вы вакцинировались?». Я откровенно отвечаю, что нет. Поскольку я пока не верю в качество вакцины института Гамалеи. А вакцины от «Вектора» нет. Да и сама процедура вакцинации у меня не вызывает доверия, так как на примере вакцины от гриппа я убедился, что вирус мутирует быстрее, чем успевают за ним вакцины».

Как уже сообщало ИА REGNUM, чтобы создать популяционный иммунитет к коронавирусу министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан носить маски и соблюдать иные меры безопасности. По его словам, это позволит избежать третьей волны пандемии COVID-19.

Читайте также: Мурашко объяснил, как избежать третьей волны коронавируса