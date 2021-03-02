Новосибирск, , 17:33 — REGNUM В Новосибирскую область завтра, 3 марта, прибудет министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он посетит пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в Госпитале ветеранов войн №3. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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«Министр здравоохранения Российской Федерации ознакомится с работой регистратуры, осуществляющей предварительную запись на вакцинацию, а также прививочного кабинета», — уточнили в региональной администрации.

Ранее и сообщало, по данным местных СМИ, в пятницу, 5 марта, в Новосибирск прибудет премьер-министр Михаила Мишустина.

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