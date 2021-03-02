Ижевск, , 11:52 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 марта прививку от коронавируса сделали 27 093 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Второй компонент препарата получили 6169 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За сутки были вакцинированы 1029 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на указанную дату в республике с начала пандемии провели 884 230 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1748 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3308 исследований.

Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет около 1,5 млн человек.

Читайте также: В Удмуртии провели больше 884 тыс. тестов на коронавирус