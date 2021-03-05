Кемерово, , 04:41 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 5 марта, пройдут однодневные сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные к Международному женскому дню. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Сергеем Цивилёвым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Торговля на открытом воздухе будет происходить с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса, — уверил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов. — За порядком будут следить сотрудники полиции и Роспотребнадзора».

В областном правительстве рассказали, что свою продукцию по сниженным ценам представят местные товаропроизводители. Ярмарки пройдут в семи городах: Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске.