Чита, , 08:55 — REGNUM В Забайкальском крае сформирован единый лист ожидания для желающих получить прививку от коронавируса. Как сообщает пресс-служба правительства региона, это даст возможность объективно оценивать количество тех, кто намерен вакцинироваться и понять, в каких именно районах существует повышенный спрос на вакцину.

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Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, проверяя работу колл-центров по вакцинации в Чите, поручил привлечь дополнительных операторов для работы с массовыми заявками на вакцинацию.

«Работали и в более непростых условиях, когда был пик заболеваемости коронавирусом. У нас есть резерв кадровый, который при необходимости мы нарастим. Для нас необходимо вакцинировать как можно больше забайкальцев, чтобы наконец забыть про те ограничения, которые действуют», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало, 3 марта губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, позвонив по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, не смогли записаться на прививку COVID-19, чиновников лишь занесли в лист ожидания. Конкретную дату вакцинации в call-центрах назвать не смогли.

По состоянию на 6 марта, прививку от коронавируса получили уже более 45 тысяч забайкальцев.

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