Улан-Удэ, , 11:08 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 104 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 340. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 18 181 случай заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 725 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 706 больных. На амбулаторном лечении находятся 715 человек, наблюдается 187 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 32 194 (+158) человека.

В реанимации остаётся 79 пациентов в тяжёлом состоянии (48 — старше 65 лет). В том числе 38 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (21 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 66,4% — из 1064 перепрофилированных коек занято 706.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии суточный прирост заразившихся коронавирусом вновь превысил отметку в сто случаев.

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