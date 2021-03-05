Петропавловск-Камчатский, , 08:21 — REGNUM Действие режима ношения защитных масок, связанного с пандемий коронавирусной инфекции, продлено властями на Камчатке до 21 марта. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

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"Масочный режим продлен до 21 марта. Соответствующее распоряжение будет опубликовано на сайте краевого правительства», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом режим ношения защитных масок предполагает их обязательное ношение при нахождении в общественных местах и использовании общественного транспорта

Отметим, на сегодняшний день на Камчатке за все время пандемии выявлено свыше 13,6 тыс. носителей коронавируса при 123 скончавшихся от COVID-19.