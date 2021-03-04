Саранск, , 22:21 — REGNUM В Ардатовский район Мордовии, где неделей ранее фиксировался всплеск заражений коронавирусом, выезжала комиссия для оценки ситуации с заболеваемостью. Об этом на заседании оперативного штаба заявила главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова.

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По ее словам, за последние три недели идет заболеваемость в образовательных учреждениях.

«По результатам обследований было выявлено, что в детских садах имела место несвоевременная изоляция заболевших детей и педагогов. Также в дошкольных учреждениях недостаточно рециркуляторов», — отметила Харитонова и добавила, что рециркулятор или один на несколько групп, или — на весь детский сад.

Врио главы Мордовии Артём Здунов поручил районам провести инвентаризацию рециркуляторов в образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Здунова, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе остается стабильной, но напряженной. В частности, в течение последней недели в структуре выявленных заражений коронавирусом 44% составляют пожилые жители республики. Кроме того, по данным оперативного штаба Мордовии, в 10 районах темп распространения инфекции превышает среднереспубликанский показатель.

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