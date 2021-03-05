Брянск, , 11:14 — REGNUM В Брянской области 5 марта подтверждены 90 случаев заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1857 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 33 тыс. 364 носителя инфекции. Выздоровели 32 тыс. 496 человек, в том числе 95 пациентов выписаны за истекшие сутки.

С начала пандемии в регионе проведено 466 тыс. 388 исследований на коронавирус.