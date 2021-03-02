Кемерово, , 06:45 — REGNUM В Кемеровской области заканчивается действие домашнего карантина для пожилых граждан. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Действие режима изоляции в домашних условиях для граждан 65 лет заканчивается 3 марта 2021 года», — говорится в оперативном сообщении.

При этом оперштаб подчёркивает, что «лучшая защита от коронавируса в настоящее время — это вакцинация».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе внесены изменения в действующие меры по противодействию распространению коронавируса.

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