Калуга, , 09:12 — REGNUM В Калужской области 3% населения заразилось коронавирусом. Это 50-е место в Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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В настоящее время в регионе развернуто 1110 инфекционных коек для приема пациентов с COVID-19. На лечении в стационарах находятся 860 человек. К 10 марта 2021 года планируется восстановление профильной деятельности еще 106 коек в калужской областной клинической больнице, которые будут переведены в обычный режим работы с целью оказания помощи пациентам с другими заболеваниями.

С начала пандемии проведено более 481 тысячи лабораторных исследований на коронавирус. Охват тестированием составляет 222,3 на сто тысяч населения. В области проживает чуть более 1 млн человек.

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