Чита, , 10:09 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 022 человек, причём 112 из них обнаружили за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Вместе с тем, 37 239 пациентов (+112 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 733 человека (+3 пациента за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 66 (-1 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 27 (+3 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 скончались уже 730 человек