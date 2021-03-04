Ульяновск, , 11:59 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило выявленные случаи заражения, составив соответственно 112 и 103. При этом зарегистрированы новые смертельные случаи. Такие обновлённые данные опубликовал оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 4 марта, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 48 089 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 103.

Выздоровели 44 608 пациентов, что составляет 92,76%. Из них за последние сутки вылечились 112 человек. Согласно представленной информации, в настоящее время продолжают лечение 2643 больных COVID-19.

Также в Ульяновской области умерли ещё восемь с коронавирусом. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии скончались 838 человек.

Отметим, что в Ульяновской области планируют усилить контроль за качеством питания в медицинских учреждениях и выработать единый стандарт лечебного питания.