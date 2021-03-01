Уфа, , 12:46 — REGNUM Метель с порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что 2 марта в республике ожидается снег и метель с сильными порывами ветра. На дорогах могут образовываться снежные заносы, накат и гололедица. Также ожидается ухудшение видимости менее 500 метров. Ночью столбик термометра может упасть до отметки — 27 °C, а днем температура воздуха может понизиться до — 14 °C.

Днем 3 марта ожидается мокрый снег и налипание снега на деревья и провода.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям региона при порывах ветра ограничить выход из зданий. Также рекомендуется держаться в стороне от линий электропередач.

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