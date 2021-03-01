Москва, , 13:06 — REGNUM Необходимость вакцинации осознают всё большее число людей, и теперь вакциной от коронавируса в России пользуются уже иностранцы. Об этом 1 марта заявил директор филиала ФКП Росгосцирк «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» Илья Ляхов на телеканале «Россия 24».

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«Постоянно наблюдаем, у нас есть доктор в штате цирка, и постоянные медицинские осмотры перед репетиции проводятся: давление измеряют и так далее. Самочувствие у них хорошее», — заявил Ляхов.

«Естественно, обязаловки нет, это личное дело каждого. Но чем дальше, тем больше людей понимают, что это нужно сделать», — указал он.

28 февраля артисты Итальянского цирка Togni воспользовались вакциной от коронавируса перед выступлением в Санкт-Петербурге.