Тюмень, , 15:07 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 80 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 марта коронавирусом заразились 31 554 человека. Выздоровел 29 701 человек, скончались 296 пациентов с COVID-19 (на три человек больше, чем днём ранее).