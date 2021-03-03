Ростов-на-Дону, , 19:51 — REGNUM В Ростовской области решили обойтись без традиционного ритуала сожжения Масленицы. Это связано с пока ещё действующим запретом на проведение массовых мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 3 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

«В этом году в Ростовской области традиционный праздник «Масленица» не будет проходить в обычном формате, так как не сняты ограничения на проведение массовых мероприятий с привлечением большого количества людей. <…> Сожжения Масленицы не будет, так как это предполагает массовое скопление людей», — уточнили в пресс-центре.

Как предполагается, в муниципальных образованиях праздник отметят в «разрешённом формате», однако это будет зависеть от эпидобстановки. В территориях, входящих в так называемую «зелёную зону», провожать зиму будут концертами. Областной праздник «Масленица» состоится в формате телетрансляции.