Ханты-Мансийск, 2 марта 2021, 19:46 — REGNUM В Югре определили время для шумных строительных работ в будни с учётом мнения граждан, работающих дистанционно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Департамент труда и занятости населения ХМАО провёл анализ количества граждан, осуществляющих трудовую деятельность удалённо. Как выяснилось, в данный момент на дистанте трудятся менее 5% жителей региона, или около 29 тысяч.
Учитывая эти данные, принято решение проводить строительные ремонтные работы с повышенной громкостью в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.