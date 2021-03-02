Ханты-Мансийск, , 19:46 — REGNUM В Югре определили время для шумных строительных работ в будни с учётом мнения граждан, работающих дистанционно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Департамент труда и занятости населения ХМАО провёл анализ количества граждан, осуществляющих трудовую деятельность удалённо. Как выяснилось, в данный момент на дистанте трудятся менее 5% жителей региона, или около 29 тысяч.

Учитывая эти данные, принято решение проводить строительные ремонтные работы с повышенной громкостью в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00.