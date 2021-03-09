Барнаул, , 07:18 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 9 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2438 человек, причём 50 из них добавили в сводку за праздничные дни (6—8 марта 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 726 человек, +126 за праздничные дни) и ОРВИ (25 357 человек, +349 за праздничные дни).

Тяжелобольных насчитывается 340 (-2 пациента за праздничные дни), из них 106 (+6 за праздничные дни) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2096 детей (+40 за праздничные дни).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (44 681 человек, +627 за праздничные дни) новый вирус победил 39 951 человек (+586 за праздничные дни).

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