Воронеж, , 14:51 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 марта. Сутками ранее, 4 марта, было подтверждено 283 новых случая.

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Всего за период пандемии было подтверждено 69 299 случаев заражения, выписаны 63 335 пациентов, из них 340 признаны выздоровевшими за сутки.

За сутки в Воронежской области зарегистрировано 22 новых смерти среди пациентов с COVID-19, всего в регионе скончались 2 376 человек с подтвержденным заражением.