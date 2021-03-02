Пермь, , 12:43 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 2 марта, выявлено 184 заражения коронавирусом, что на четыре случая меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 47 215 носителей коронавируса, из них оправились от коронавирусной инфекции 39 408 человек. На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 898 пациентов, у которых диагностирован COVID-19.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 1746 пермяков, в том числе шестеро за последние сутки. Кроме того, от сопутствующих заболеваний умер 1181 носитель коронавируса.

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