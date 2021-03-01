Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM В Свердловской области обнаружили вирус SARS-CoV-2 ещё у 179 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Нынешний ежесуточный показатель — один из минимальных с августа 2020 года (для сравнения, 25 февраля было выявлено 178 носителей). В регионе произошло 77 869 случаев заражения коронавирусом.

Диагноз подтвердили за прошедшие сутки жителям Екатеринбурга (60 человек), Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Махнево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Екатеринбурга уведомили об успешной вакцинации от COVID-19, хотя горожанин не ставил себе прививку.

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