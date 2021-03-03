Санкт-Петербург, , 22:16 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки произошел значительный рост количества регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских учреждениях и рост суточной госпитализации, по сравнению с аналогичным днём предыдущей недели. Власти успокаивают и объясняют, что это связано с особенностями календаря.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19, число новых обращений с ковидом, в недельном интервале, сегодня возросло на впечатляющие 426% — с 324 до 1707 случаев. Число госпитализаций выросло с 245 до 420 случаев, то есть на 71%.

«Это связано с тем, что неделю назад публиковалась статистика за предыдущий день, который был выходным. Показатель количества активных больных в городе снижается», — заверяют в Межведомственном совете.

В то же время там признают, что тренд на снижение распространения инфекции замедлился до уровня «высокого плато», которое может вновь перейти в рост заболеваемости.

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