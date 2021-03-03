Чита, , 13:33 — REGNUM К неутешительному выводу пришли губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, позвонив по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, чтобы записаться на прививку COVID-19. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, чиновников смогли лишь записать в лист ожидания. Конкретную дату вакцинации в call-центрах назвать не смогли.

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Александр Осипов признал невозможность записаться на вакцинацию.

«Вот этого «листа ожидания» быть не должно. Нужна просто сплошная очередь, и всё. Вот этих неизвестных статусов надо избегать, просто делаем одноранговую очередь. Надо планировать поступление, распределение и саму вакцинацию», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, вакцинированы от COVID-19 42 265 граждан. Тем не менее ситуация продолжает оставаться сложной: на 3 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 022 человека, причём 112 из них обнаружили за последние сутки.

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