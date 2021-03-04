Пермь, , 12:29 — REGNUM В Пермском крае за стуки выявлено 174 случая заражения коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Среди выявленных носителей коронавируса 14 детей и 160 взрослых. Лечение в больницах получают 13 человек, еще 161 носитель коронавируса находится дома под наблюдением врачей.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 47 566 случаев заражения. От коронавирусной инфекции оправились 39 918 человек. Жертвами COVID-19 стали 1763 пермяка (за последние сутки подтверждено 11 смертей). Кроме того, 1190 человек, у которых выявлен коронавирус, скончались от сопутствующих заболеваний.