Москва, , 13:13 — REGNUM Число мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина будет наращиваться, однако данный процесс будет постепенным. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Количество таких мероприятий [с участием Владимира Путина] увеличивается и будет дальше увеличиваться, но постепенно, с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация», — сказал Песков.

По его словам, такие мероприятия будут проходить «при строгом соблюдении всех превентивных эпидемиологических мер».