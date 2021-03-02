Улан-Удэ, , 08:05 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 33 939 (100 новых случаев за сутки). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в стационарах республики на лечении остаются 760 пациентов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Из них в реанимации находятся 83 тяжёлых больных, 45 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В амбулаторном режиме лечатся ещё 875 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1066 коек, занято — 760, свободно — 306 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,3%», — отметили в штабе.

Выздоровели к настоящему времени 31 587 человек. Скончались от COVID-19 с начала пандемии 717 пациентов. За минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая.