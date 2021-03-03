Ижевск, , 11:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 марта прививку от коронавируса сделали 27 724 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 9403 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За сутки был впервые вакцинирован 631 житель региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 3234 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта в республике провели 885 760 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1530 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1748 исследований.