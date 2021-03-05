Чебоксары, , 11:55 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлен 51 носитель коронавируса, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 5 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 21 652 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 51.

Вылечились 19 808 пациентов, доля выздоровевших составляет 91,5%. В том числе за последние сутки победили болезнь 43 человека.

Также в Чувашии умерли ещё пять пациентов с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 скончались 1059 человек.

Согласно статистике, в Чувашии в последний раз не было зарегистрировано суточных летальных исходов среди пациентов с коронавирусом 23 ноября 2020 года, с тех пор смертельные случаи фиксируются ежедневно.

По данным минздрава, в Чувашии с начала пандемии исследование методом полимеразной цепной реакции на COVID-19 прошли тестирование более 490 тыс. человек, добровольно сдали тесты свыше 63 тыс. человек, методом ИФА на антитела IgM и IgG на возмездной основе проведено более 130 тыс. исследований.

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