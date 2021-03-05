Екатеринбург, , 11:17 — REGNUM В Свердловской области планируют отменить обязательное ношение масок в общественных местах в июле 2021 года. Об этом заявил глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на пресс-конференции.

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"По прогнозам нам поставлена задача к июлю 2021 года», — сказал Козловских.

Руководитель добавил, что если в регионе достигнут «иммунной прослойки» среди населения в 60%, то темпы прироста заболеваемости существенно уменьшатся. Впрочем, если они останутся высокими, то ношение масок не станут отменять.

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