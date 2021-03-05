Москва, , 21:58 — REGNUM Власти Москвы не отменяют подготовку к ключевым массовым мероприятиям, запланированным на 2021 год. Об этом 5 марта сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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"Мы готовимся к активной фестивальной деятельности, точно будет проведён Московский урбанистический форум. Что касается фестивалей, конечно, будем ориентироваться на ситуацию в стране и в Москве. Надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся», — сказал он в интервью «Первому каналу».

Ка передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Сергей Собянин сообщил об отмене с 8 марта обязательного домашнего режима для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Социальные карты москвичей будут разблокированы, их вновь можно будет использовать для поездок на общественном транспорте.

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