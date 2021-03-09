Тамбов, , 12:55 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 9 марта.

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Всего в регионе скончались 363 человека.

Выписаны после выздоровления были 25 тыс. 117 пациентов, в том числе 38 человек — за последние сутки.

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