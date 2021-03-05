Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Профилактика коронавируса среди участников Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2−5 июня 2021 года, станет основной задачей оргкомитета. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

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Роспотребнадзор пришел к выводу, что именно даты 2−5 июня придутся на так называемый «постпандемийный перелом», что позволит, при соблюдении всех мер предосторожности, провести мероприятие в традиционном формате, уточнил чиновник.

На каждом этапе подготовки форума будет неукоснительно выполняться комплекс профилактических мероприятий против коронавируса. Кроме того, оргкомитет ПМЭФ и Роспотребнадзор разрабатывают дополнительные стандарты по обеспечению безопасности участников. Они включают формат проведения сессий, требования к персоналу, специальное оснащение площадки и будут сформулированы в ближайшее время.

«Восстановление деловой активности, которого так ждут все участники экономической деятельности, возможно только при условии строгого соблюдения мер безопасности. Сюда относятся и меры профилактики в путешествиях, применение дезинфицирующих средств на площадке, соблюдение дистанции и использование средств индивидуальной защиты дыхательных путей, а также вакцинация. Именно массовая вакцинация позволит в кратчайшие сроки создать коллективный иммунитет и вернуться к тем объемам взаимодействия, который был до пандемии», — заявил Антон Кобяков.

Напомним, президент России Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который должен состояться в июне 2021 года. Об этом 4 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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