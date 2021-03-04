Улан-Удэ, , 06:54 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 34 133. Об этом утром 4 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 076 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умер 721 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 752 больных. На амбулаторном лечении находятся 756 человек, наблюдается 90 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 31 904 (+147) человека.

В реанимации остаётся 79 пациентов в тяжёлом состоянии (47 — старше 65 лет). В том числе 44 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (26 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 70,9% — из 1060 перепрофилированных коек занято 752.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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