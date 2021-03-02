Элиста, , 14:29 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 37 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 марта.

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, составляет 537 человек. В тяжёлом состоянии находятся 20 жителей республики. На самоизоляции остаются 3 тыс. 884 человека.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 тыс. 111 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 тыс. 72 пациента.

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