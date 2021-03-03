Симферополь, , 14:03 — REGNUM Лишь два варианта развития событий — переболеть COVID-19 или получить прививку — видит в «коронавирусную эпоху» доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолог доктор биологических наук Владимир Оберемок. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ

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«Очевидно, что иммунитет привитого человека будет менее сильный, чем переболевшего естественным образом. Однако это вопрос рисков и выбор каждого отдельного человека — переболеть или вакцинироваться. Вакцина хороша для людей пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые не уверены, что смогут безопасно переболеть. Титр антител на высоком уровне остаётся обычно около года после перенесённой болезни, после вакцинации — предположительно столько же. Но не стоит забывать и о так называемом Т-клеточном иммунитете, который при перенесённой болезни сохраняется вплоть до нескольких лет», — считает Оберемок.

Как сообщало ИА REGNUM, ученый также предполагает, что большинство людей, переболевших COVID-19, имеют мало шансов повторно заболеть в течение трёх-четырех лет. Однако он уверен, что вопрос вакцин и лекарств против коронавируса останется актуальным ещё на 10−20 лет.

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