Нижний Новгород, , 15:25 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода жалуются в социальных сетях на нехватку вакцины против коронавируса, передают нижегородские СМИ.

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В одном из таких сообщений рассказывается о том, как нижегородка записалась на вакцинацию в больницу, но там ей отказали, сославшись на то, что препарат для прививки закончился.

При этом в ее аккаунте на портале госуслуг было написано, что она не получила вакцину, поскольку якобы не пришла в назначенное время в медицинское учреждение.

Региональное министерство здравоохранения обещает разобраться со спорной ситуацией.