Москва, , 14:11 — REGNUM Российские вакцины от COVID-19 эффективно борются с его новыми штаммами, это доказано проведенными испытаниями. Об этом 1 марта заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой.

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«Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что испытания этих вакцин показывают, что препараты эффективны против этих штаммов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скворцова на встрече с Путиным заявила, что объекты, которые входят в зону ответственности Федерального медико-биологического агентства — в первую очередь, объекты «Росатома», «Роскосмоса», — демонстрируют самые высокие показатели тестирования от коронавируса как в масштабе России, так и мира.

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