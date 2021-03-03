Симферополь, , 12:06 — REGNUM Большинство ограничений, введенных в связи с пандемией, на территории Республики Крым планируется снять к началу курортного сезона. Об этом на заседании регионального оперштаба 3 марта сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Крым. Ялта с Аю-Дага Владислав Осипов © ИА REGNUM

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»Все меры, которые были предприняты органами власти и крымчанами, позволили прийти к такому результату, к положительной динамике по борьбе с коронавирусом. Если будем действовать в том же направлении, к курортному сезону подойдем спокойно и разрешим работу большинства организаций и предприятий», — сказал Аксёнов.

Глава региона призвал жителей и гостей полуострова соблюдать режим и социальную дистанцию. Он добавил, что в регионе разрешена работа фактически всех отраслей бизнеса.

«Остались пару позиций, и то до 1 апреля, думаю, мы их уже откроем», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 марта в Крыму подтверждено 5922 случая заражения коронавирусом, выздоровели 32 177 человек, скончались 945 человек. С 1 марта в регионе разрешено проведение фуршетов, разрешенная наполняемость кинозалов увеличена до 70%.