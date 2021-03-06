Москва, , 17:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил более 200 медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Таким образом российский лидер отметил вклад врачей в борьбу с COVID-19.

Награды были присуждены за самоотверженность, которая была проявлена при исполнении профессионального долга, а также за организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, орден Пирогова учреждён в 2020 году. Им награждаются те, кто проявил самоотверженность при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных ситуаций или военных действий.

Также он вручается за заслуги в практической и научной медицине, разработку лекарств, методов диагностики и профилактики, за подготовку квалифицированных врачебных кадров. Кроме того, награду могут получить добровольцы, внёсшие вклад в реализацию социально значимых проектов и оказавшие бескорыстную поддержку, а также те, кто занимался благотворительностью в хосписах, больницах и госпиталях.

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