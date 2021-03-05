Нижний Новгород, , 17:20 — REGNUM В указ о режиме повышенной готовности, который действует в Нижегородской области с марта 2020 года, внесены изменения, касающиеся проведения церемоний бракосочетания, а также публичных мероприятий.

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Так, теперь на свадебной церемонии в помещении могут присутствовать одновременно 20 человек, включая ведущего, торжества на открытых площадках могут проходить при участии 50 человек. При этом сохраняются требования о наличии 4 кв метров площади на каждого в помещениях и 10 кв метров на одного человека — на открытом воздухе.

Также, при отсутствии технической возможности дистанционных собраний, допускается проведение в очном формате таких публичных мероприятий, как публичные слушания, собрания акционеров и собственников жилья, заседания коллегиальных органов власти. На таких мероприятиях на каждого участника должно полагаться 4 кв метра площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в нижегородских кинотеатрах, цирках, театрах, концертных залах, и других организациях в области исполнительского искусства возобновляют работу гардеробы. Также теперь билеты на спортивные мероприятия можно покупать не только в режиме онлайн, но и в кассах с соблюдением социальной дистанции.

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