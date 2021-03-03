Симферополь, , 12:19 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Республике Крым стабильно снижается, об этом сообщила 3 марта на заседании регионального оперативного штаба руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю — главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

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Она отметила устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости: за последние три недели среднесуточный показатель в Крыму ниже среднесуточного показателя в целом по России. Благодаря снижению заболеваемости COVID-19 за последнее время сразу три медучреждения, ранее перепрофилированные под ковид-госпитали, вернулись в нормальный режим работы по основному профилю.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 марта в Крыму подтверждено 5922 случая заражения коронавирусом, выздоровели 32 177 человек, скончались 945 человек. За минувшие сутки в регионе подтверждено 65 случаев заражения — для сравнения, ещё месяц назад, 3 февраля, был подтвержден 151 новый случая заражения.

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