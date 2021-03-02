Кемерово, , 07:12 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 2 марта, за прошедшие сутки было выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 55 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 16, Новокузнецк — семь, Анжеро-Судженск — четыре, Междуреченск — четыре, Мыски — четыре, Белово — два, Осинники — два, Кемеровский МО — два, Новокузнецкий МР — два, Промышленновский МО — два, Березовский — один, Калтан — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Полысаево — один, Прокопьевск — один, Мариинский МР — один, Топкинский МО — один, Юргинский МО — один, Яйский МО — один», — говорится в оперативном соообщении. За это же время 83 пациента выздоровели.

Всего в регионе выявлено 31 832 случая заражения коронавирусом, 30 950 человек выздоровели, 558 пациентов скончались.